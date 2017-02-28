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Социум 28.02.2017 21:09

В Азербайджане будет увеличен пенсионный возраст

Поэтапное увеличение пенсионного возраста в Азербайджане предусмотрено предлагаемыми в Закон «О трудовой пенсии» поправками, сообщают местные СМИ.

«Проект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65», - отмечают СМИ.

В настоящее время пенсионный возраст мужчин в республике составляет 63 года, женщин – 60 лет.

Согласно проекту, включающему в себя 98 изменений, пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев до 2021 года, женщин - до 2027 года.

Кроме того, законопроектом предусматривается ликвидация базовой части трудовых пенсий. Вместо нее сумма минимальной пенсии будет установлена в размере 110 манатов.

Компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1992 года, будет выплачивать государство. А компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 2006 года, обеспечит Министерство труда и социальной защиты населения. С 2006 года данная сумма будет свободно накапливаться и начисляться.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 июля 2017 года.

Рассмотрение законопроекта предусмотрено на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕНСИИ, РЕФОРМЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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