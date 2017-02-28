Гражданин Узбекистана, занимавшийся вербовкой в ИГИЛ в тамбовской колонии, приговорен к 30 годам

Суд в Тамбовской области приговорил 28-летнего гражданина Узбекистана, отбывавшего заключение в тамбовской колонии, к 30 годам лишения свободы за то, что тот вербовал осужденных в ряды террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена в РФ, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ.
Установлено, что гражданин Узбекистана Г.Атаханов с 17-летнего возраста поддерживал контакты с лицами, входящими в ячейку международно-религиозной организации "Таблиги джамаат".
В 2011 году, скрываясь от уголовного преследования на родине, он стал жить в Московской области. При этом Г.Атаханов входил в московскую ячейку "Таблиги джамаат", деятельность которой на территории РФ запрещена решением Верховного Суда.
В обязанности Г.Атаханова входил сбыт поддельных денежных купюр в России, в том числе и в Тамбовской области, средства от этого шли на финансирование ИГИЛ, отмечает пресс-служба.
В январе 2013 года Г.Атаханов был задержан во Владимирской области и осужден за изготовление и перевозку поддельных денег к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В 2014 году Советским районным судом Тамбова он снова был признан виновным в изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег, и был приговорен к четырем годам колонии общего режима.
Отбывая наказание в колонии в Тамбовской области, он познакомился с осужденными гражданами Таджикистана, и стал склонять их к участию в боевых действиях на стороне ИГИЛ.
"Он настойчиво убеждал сокамерников в необходимости ведения "войны с неверными", построения всемирного халифата, демонстрируя видеоролики о лицах, воюющих на территории Сирии и Ирака", - сообщает пресс-служба УФСБ.
Г.Атаханов предложил трем гражданам Таджикистана принять присягу на верность ИГ, перед их освобождением провел инструктаж о мерах конспирации, маршрутах передвижения по России и рассказал о тех, кто поможет им попасть в Сирию. Вместе со спецслужбами Таджикистана завербованные были задержаны, а в феврале 2016 года в отношении Г.Атаханова ФСБ возбудило уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".
В итоге, по совокупности преступлений суд приговорил Г.Атаханова к наказанию в виде лишения свободы на срок 29 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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