Джихадисты ИГИЛ угрожают Китаю - СМИ

Выходцы из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР распространили видео с угрозами в адрес китайского населения, которое, по оценкам экспертов, было снято джихадистами "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) на западе Ирака, сообщили местные СМИ в среду.

"Эй вы, китайцы, которые не понимают то, что говорят люди! Мы - солдаты халифата, и мы придем к вам, чтобы разъяснить все языком оружия, прольем реки крови, чтобы покарать угнетателей", - говорится в 30-минутном видео обращении боевиков, которые эксперты считают уйгурами по национальности.

В СУАР активно действует экстремистская организация "Исламское движение Восточного Туркестана", которая признана ООН террористической структурой. Она, по заявлениям китайских властей, направляется из-за рубежа.

Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, впервые угрозы Китаю поступили со стороны ИГИЛ, что может быть свидетельством смыкания двух террористических формирований.

Как сообщалось, многотысячный марш сотрудников полиции прошел в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР городе Урумчи накануне.

В марше была задействована бронетехника, над колонной полицейских кружили вертолеты.

Секретарь парткома СУАР Чэнь Цюаньго, выступая перед участниками марша, сказал, что они ведут борьбу "в суровых условиях" вызовов региональной безопасности.

Он призвал "потопить террористов и их банды в широком море народной войны".

Ранее аналогичные марши прошли в других районах Синьцзяна.