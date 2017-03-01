Двух женщин, арестованных в Малайзии после смерти Ким Чен Нама, обвинили в убийстве

Прокуратура Малайзии выдвинула обвинения в причастности к покушению на старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама двум женщинам - вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я понимаю, но я не виновата", - цитирует агентство слова гражданки Вьетнама после того как в суде было зачитано обвинение.

В свою очередь индонезийка покачала головой, когда переводчик ей сказал, что она "обвинена в убийстве гражданина Северной Кореи", но никак не прокомментировала обвинение.

В случае признания вины по этому обвинению принятый в Малайзии уголовный кодекс предусматривает смертную казнь.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.