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СНГ 01.03.2017 11:43

Авиасообщение между Ташкентом и Киевом может быть возобновлено в ближайшее время - посол Украины

Узбекистан и Украина продолжают переговоры по возобновлению прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом, сообщил глава украинской дипмиссии Юрий Савченко.

"И украинская и узбекская стороны готовы открыть авиасообщение в ближайшие сроки", - сказал посол на состоявшейся накануне пресс-конференции.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Украины в декабре 2016 года, в результате было дано поручение отработать все детали соответствующим государственным структурам.

Дипломат напомнил, что в Ташкент недавно приезжала делегация Госавиаслужбы Украины и представителей "Международных авиалиний Украины", которая провела встречу с соответствующими службами и авиакомпанией республики.

По словам Ю.Савченко, стороны договорились о том, что рейсы надо открывать, а условия планируется согласовать на следующей встрече.

"Надеюсь, что к ближайшему летнему сезону мы будем иметь какой-то итог в этом направлении", - сказал он.

Посол обратил внимание на снижение уровня товарооборота между двумя странами. В частности, он сообщил, что товарооборот между Узбекистаном и Украиной в 2016 году составил $223 млн, что меньше на 9,5% по сравнению с 2015 годом.

По его словам, причины падения объемов взаимной торговли остаются те же - затруднения с транзитом украинских товаров через российскую территорию, экономический кризис и вооруженный конфликт в стране.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]