Авиасообщение между Ташкентом и Киевом может быть возобновлено в ближайшее время - посол Украины

Узбекистан и Украина продолжают переговоры по возобновлению прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом, сообщил глава украинской дипмиссии Юрий Савченко.
"И украинская и узбекская стороны готовы открыть авиасообщение в ближайшие сроки", - сказал посол на состоявшейся накануне пресс-конференции.
Он напомнил, что этот вопрос поднимался в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и Украины в декабре 2016 года, в результате было дано поручение отработать все детали соответствующим государственным структурам.
Дипломат напомнил, что в Ташкент недавно приезжала делегация Госавиаслужбы Украины и представителей "Международных авиалиний Украины", которая провела встречу с соответствующими службами и авиакомпанией республики.
По словам Ю.Савченко, стороны договорились о том, что рейсы надо открывать, а условия планируется согласовать на следующей встрече.
"Надеюсь, что к ближайшему летнему сезону мы будем иметь какой-то итог в этом направлении", - сказал он.
Посол обратил внимание на снижение уровня товарооборота между двумя странами. В частности, он сообщил, что товарооборот между Узбекистаном и Украиной в 2016 году составил $223 млн, что меньше на 9,5% по сравнению с 2015 годом.
По его словам, причины падения объемов взаимной торговли остаются те же - затруднения с транзитом украинских товаров через российскую территорию, экономический кризис и вооруженный конфликт в стране.
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