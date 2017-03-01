В Астане в марте пройдет техническая встреча стран-гарантов по Сирии - источник

Очередная техническая встреча представителей стран-гарантов перемирия в Сирии пройдет в Астане до 21 марта, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" информированный источник.

"В Астане предстоит очередная техническая встреча стран-гарантов. Речи об "Астане-3" пока не ведется. Встреча, возможно, состоится до 21 марта. Условия проведения технической встречи обсуждаются между странами-гарантами", - сказал собеседник агентства.

Странами-гарантами перемирия выступают Россия, Иран и Турция.