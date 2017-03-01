Первый шопинг-фестиваль пройдет в Азербайджане в апреле-мае

Первый шопинг-фестиваль пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая, заявил министр культуры и туризма Азербайджан Абульфаз Гараев.

"Первый торговый фестиваль пройдет с 10 апреля по 10 мая 2017 года. В этот период времени в Азербайджане пройдут ряд международных мероприятий, что приведет к росту числа туристов", - сказал А.Гараев на втором заседании Совета по туризму.

По его словам, второй торговый фестиваль запланирован на октябрь.

А.Гараев подчеркнул, что в 2016 году число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 11,7% - до 2 млн 242,783 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 сентября 2016 года подписал распоряжение, согласно которому Министерству культуры и турима Азербайджана из госбюджета выделяется 400 тыс. манатов на организацию в Баку торгового фестиваля.

А.Азизов