Первый шопинг-фестиваль пройдет в Азербайджане в апреле-мае

Первый шопинг-фестиваль пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая, заявил министр культуры и туризма Азербайджан Абульфаз Гараев.
"Первый торговый фестиваль пройдет с 10 апреля по 10 мая 2017 года. В этот период времени в Азербайджане пройдут ряд международных мероприятий, что приведет к росту числа туристов", - сказал А.Гараев на втором заседании Совета по туризму.
По его словам, второй торговый фестиваль запланирован на октябрь.
А.Гараев подчеркнул, что в 2016 году число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 11,7% - до 2 млн 242,783 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 сентября 2016 года подписал распоряжение, согласно которому Министерству культуры и турима Азербайджана из госбюджета выделяется 400 тыс. манатов на организацию в Баку торгового фестиваля.
А.Азизов
Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана
Молодежь в Азербайджане будет привлекаться к восстановлению села Джоджуг Марджанлы
Ереван скрывает число последних потерь в боестолкновениях в Карабахе, их основную часть составляют наемники – Минобороны Азербайджана
Госнефтефонд Азербайджана в феврале на валютных аукционах продал более $258 млн, в январе-феврале – более $543 млн
Госагентство по жилстрою рассчитывает на участие частного сектора в строительстве социального жилья
ГТК Азербайджана с 1 марта 2017г усиливает контроль над временным ввозом и вывозом физлицами товаров и автотранспортных средств
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Магазины одного из штатов Индии объявили бойкот Coca-Cola и Pepsi
Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу
Финляндия стала 12-й страной Европы, где узаконены однополые браки
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»