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Туризм 01.03.2017 11:27

Первый шопинг-фестиваль пройдет в Азербайджане в апреле-мае

Первый шопинг-фестиваль пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая, заявил министр культуры и туризма Азербайджан Абульфаз Гараев.

"Первый торговый фестиваль пройдет с 10 апреля по 10 мая 2017 года. В этот период времени в Азербайджане пройдут ряд международных мероприятий, что приведет к росту числа туристов", - сказал А.Гараев на втором заседании Совета по туризму.

По его словам, второй торговый фестиваль запланирован на октябрь.

А.Гараев подчеркнул, что в 2016 году число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 11,7% - до 2 млн 242,783 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 сентября 2016 года подписал распоряжение, согласно которому Министерству культуры и турима Азербайджана из госбюджета выделяется 400 тыс. манатов на организацию в Баку торгового фестиваля.

А.Азизов

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Тэги: ШОППИНГ, ФЕСТИМАЛЬ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]