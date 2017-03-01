Цены на социальное жилье в Азербайджане будут ниже рыночных как минимум на 20-25% - глава Госагентства

Цены на социальное жилье в Азербайджане будут минимум на 20-25% ниже рыночных, сказал журналистам в среду глава Госагентства по жилищному строительству Азербайджана Самир Нуриев.

"Когда завершится строительство и начнется этап продажи, мы определим рыночные цены на тот момент, и в зависимости от этого установим цены. Мы ожидаем, что в зависимости от местоположения жилья цены на него будут ниже рыночных как минимум на 20-25%, так как господдержка состоит в предоставлении земли и прокладке коммуникаций", - сказал С.Нуриев.

По его словам, реализация первого проекта строительства социального жилья в Ясамальском районе идет по графику, первые квартиры будут сданы в эксплуатацию во второй половине 2018 года.

"Неделю назад Кабмин выделил землю площадью 20 га в поселке Говсан для реализации второго проекта", - сказал С.Нуриев.

Он отметил, что учитывая высокий спрос на жилье в Баку, третий проект также планируется реализовать в столице. "Однако, регионы остаются приоритетом и, в первую очередь, социальное жилье будет строиться в крупных городах", - сказал С.Нуриев.

Как сообщалось ранее, в Ясамальском районе планируется построить городок, включающий 29 высотных жилых зданий, школы, детского сада и необходимой инфраструктуры. Этот проект предусматривает строительство около 2 тыс. квартир. При этом 12 домов будут 12-этажными и одноблочными, 17 - девятиэтажными двухблочными зданиями. Кроме того, на территории городка построят школу на 960 мест и детский сад на 240 мест.

А.Ахундов