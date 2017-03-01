Цены на социальное жилье в Азербайджане будут ниже рыночных как минимум на 20-25% - глава Госагентства

Цены на социальное жилье в Азербайджане будут минимум на 20-25% ниже рыночных, сказал журналистам в среду глава Госагентства по жилищному строительству Азербайджана Самир Нуриев.
"Когда завершится строительство и начнется этап продажи, мы определим рыночные цены на тот момент, и в зависимости от этого установим цены. Мы ожидаем, что в зависимости от местоположения жилья цены на него будут ниже рыночных как минимум на 20-25%, так как господдержка состоит в предоставлении земли и прокладке коммуникаций", - сказал С.Нуриев.
По его словам, реализация первого проекта строительства социального жилья в Ясамальском районе идет по графику, первые квартиры будут сданы в эксплуатацию во второй половине 2018 года.
"Неделю назад Кабмин выделил землю площадью 20 га в поселке Говсан для реализации второго проекта", - сказал С.Нуриев.
Он отметил, что учитывая высокий спрос на жилье в Баку, третий проект также планируется реализовать в столице. "Однако, регионы остаются приоритетом и, в первую очередь, социальное жилье будет строиться в крупных городах", - сказал С.Нуриев.
Как сообщалось ранее, в Ясамальском районе планируется построить городок, включающий 29 высотных жилых зданий, школы, детского сада и необходимой инфраструктуры. Этот проект предусматривает строительство около 2 тыс. квартир. При этом 12 домов будут 12-этажными и одноблочными, 17 - девятиэтажными двухблочными зданиями. Кроме того, на территории городка построят школу на 960 мест и детский сад на 240 мест.
А.Ахундов
Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана
Молодежь в Азербайджане будет привлекаться к восстановлению села Джоджуг Марджанлы
Ереван скрывает число последних потерь в боестолкновениях в Карабахе, их основную часть составляют наемники – Минобороны Азербайджана
Госнефтефонд Азербайджана в феврале на валютных аукционах продал более $258 млн, в январе-феврале – более $543 млн
Госагентство по жилстрою рассчитывает на участие частного сектора в строительстве социального жилья
ГТК Азербайджана с 1 марта 2017г усиливает контроль над временным ввозом и вывозом физлицами товаров и автотранспортных средств
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Магазины одного из штатов Индии объявили бойкот Coca-Cola и Pepsi
Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу
Финляндия стала 12-й страной Европы, где узаконены однополые браки
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»