В Грузии голландец приговорен к 18 годам заключения за перевозку почти 180 кг героина

Тбилисский городской суд приговорил подданного Нидерландов Артура Мартина Блау к 18 годам тюремного заключения по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах, сообщили в среду в Главная прокуратуре Грузии.
По данным ведомства, задержанный в Батумском порту в июне 2016 года А.М.Блау перевозил в тайнике своего большегрузного автомобиля почти 180 кг героина.
Согласно изъятым у иностранца документам, А.М.Блау вез из Ирана в Голландию мешки с рисом. Он намеревался проехать на своем автомобиле через территорию Грузии на Украину, а затем в Европу.
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