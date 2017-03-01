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Регион 01.03.2017 12:17

В Грузии голландец приговорен к 18 годам заключения за перевозку почти 180 кг героина

Тбилисский городской суд приговорил подданного Нидерландов Артура Мартина Блау к 18 годам тюремного заключения по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах, сообщили в среду в Главная прокуратуре Грузии.

По данным ведомства, задержанный в Батумском порту в июне 2016 года А.М.Блау перевозил в тайнике своего большегрузного автомобиля почти 180 кг героина.

Согласно изъятым у иностранца документам, А.М.Блау вез из Ирана в Голландию мешки с рисом. Он намеревался проехать на своем автомобиле через территорию Грузии на Украину, а затем в Европу.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, НАРКОТИКИ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]