В Баку пройдет карнавал в дни Новруза

В Баку в период праздника Новруз будет организован карнавал, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве культуры и туризма.

"Проект проведения в Баку карнавала в период праздника Новруз обсуждался на втором заседании Совета по туризму. Карнавал продлится одну неделю и его целью является привлечение туристов", - отметили в ведомстве.

Проект подготовлен Национальным Бюро пропаганды туризма.

В министерстве подчеркнули, что с целью развития туризма планируется создание нескольких рабочих групп при Совете по туризму. Одна из групп, в частности, будет заниматься развитием оздоровительного туризма и проведением исследований Нафталанской лечебной нефти.

Праздник Новруз в Азербайджане отмечается с 20 по 24 марта. С учетом того, что 18-19 марта и 25-26 марта попадают на выходные, в связи с праздником Новруз нерабочими в Азербайджане будут 9 дней.

А.Азизов