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Туризм 01.03.2017 11:48

В Баку пройдет карнавал в дни Новруза

В Баку в период праздника Новруз будет организован карнавал, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве культуры и туризма.

"Проект проведения в Баку карнавала в период праздника Новруз обсуждался на втором заседании Совета по туризму. Карнавал продлится одну неделю и его целью является привлечение туристов", - отметили в ведомстве.

Проект подготовлен Национальным Бюро пропаганды туризма.

В министерстве подчеркнули, что с целью развития туризма планируется создание нескольких рабочих групп при Совете по туризму. Одна из групп, в частности, будет заниматься развитием оздоровительного туризма и проведением исследований Нафталанской лечебной нефти.

Праздник Новруз в Азербайджане отмечается с 20 по 24 марта. С учетом того, что 18-19 марта и 25-26 марта попадают на выходные, в связи с праздником Новруз нерабочими в Азербайджане будут 9 дней.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]