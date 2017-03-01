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СНГ 01.03.2017 13:04

Туркменский лидер предложил развивать региональную инфраструктуру с участием Афганистана

Создание в рамках Организации экономического сотрудничества энергетических и транспортно-транзитных коридоров стимулирует и инфраструктурные проекты, в реализации которых необходимо задействовать Афганистан, считает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщает Государственное информагентство страны, выступая на саммите ОЭС в Исламабаде, он отметил в этой связи возможность рядом со строящимися трубопроводами проложить новые электросистемы и другие коммуникации.

Г.Бердымухамедов напомнил, что в декабре 2015 года Туркменистан, Афганистан и Пакистан подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, согласно которому, для поставки из Туркменистана в Афганистан и Пакистан электроэнергии предусмотрено формирование соответствующих инфраструктур. В настоящее время ведутся работы и по проекту прокладки оптико-волоконной линии в этом трехстороннем формате.

Отметив, что 14-15 ноября в Ашхабаде состоится седьмая региональная конференция экономического сотрудничества по Афганистану, Г.Бердымухамедов предложил в ходе форума более детально ознакомиться с реализацией подобных и других проектов регионального значения.

Президент Туркменистана подчеркнул, что достижение в Афганистане мира, безопасности и согласия были и являются основными условиями прогресса в регионе.

"Все наши политико-дипломатические усилия и инициативы нацелены на достижение этой цели. Это говорит о полной поддержке усилий братского Афганистана по стабилизации ситуации, восстановлении социально-экономической инфраструктуры в стране", - сказал он.

Президент также отметил, что на протяжении многих лет Ашхабад оказывает Афганистану экономическую и гуманитарную помощь, которая выражена в строительстве медицинских и образовательных учреждений, поставке электроэнергии по льготным ценам, обучении в учебных заведениях Туркменистана афганских студентов, систематическом оказании гуманитарной помощи. Всё это финансируется за счёт собственных средств Туркменистана, подчеркнул Г.Бердымухамедов.

"Подобная поддержка будет оказываться и впредь. В нынешний период проявления во внутриафганской политической обстановке определённых положительных признаков, эта поддержка особенно важна", - сказал он.

По его словам, "участие Афганистана в реализации крупных региональных и международных инфраструктурных проектов является более эффективным методом на данном направлении. Именно в этом мы видим стратегическое будущее для Афганистана, его роль в региональных и глобальных вопросах, залог процветания и благополучия афганского народа".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ИНФРАСТРУКТУРА


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