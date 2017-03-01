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Дальнее зарубежье 01.03.2017 12:35

В Европарламенте готовятся рассмотреть вопрос о снятии иммунитета с Ле Пен

Европарламент, возможно, уже в четверг рассмотрит вопрос о снятии иммунитета с евродепутата и лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщили французские СМИ.

Накануне комиссия по юридическим вопросам Европарламента большинством голосов приняла решение о снятии парламентского иммунитета с М. Ле Пен. Это решение должно быть утверждено на пленарной сессии Европарламента.

Запрос о снятии парламентского иммунитета был направлен в Брюссель французской прокуратурой. М. Ле Пен обвиняют в "распространении изображений актов насилия". Во Франции было открыто следствие после того, как в декабре 2015 года глава крайней правой партии распространила через Твиттер фотографии убийства нескольких заложников боевиками террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

После полемики, вызванной этими твитами, М. Ле Пен была вынуждена снять их со своей страницы.

Если Европарламент проголосует за отмену парламентского иммунитета М. Ле Пен по обвинениям в распространении изображений актов насилия, это не будет означать, что отмена коснется других дел, возбужденных против лидера "Национального фронта", отмечает международное французское радио.

М. Ле Пен также обвиняют в том, что она назначала сотрудников своей партии парламентскими помощниками и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента.

Тем не менее, М. Ле Пен рискует получить наказание в виде штрафа на сумму в 75 тыс евро и трех лет тюремного заключения, отмечает радио.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ИММУНИТЕТ


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