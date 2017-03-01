Госагентство по жилстрою рассчитывает на участие частного сектора в строительстве социального жилья

ООО «MIDA» при Госагентстве по жилищному строительству Азербайджана заинтересовано в привлечении частного капитала в процесс строительства социального жилья, сказал глава агентства Самир Нуриев в среду на бизнес-форуме в рамках заседания Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.
"Мы проводим переговоры с разными компаниями, международными организациями, обсуждаем механизм сотрудничества. Необходимо выбрать модель, которая будет выгодна и государству, и бизнесу", - сказал С.Нуриев.
По его словам, агентство намерено со временем сократить зависимость от госбюджета при финансировании проектов по строительству социального жилья.
С.Нуриев пригласил к сотрудничеству бизнес, заинтересованный в будущем оказывать услуги жильцам строящихся комплексов. По его словам, в одном комплексе будут проживать в среднем 7-10 тыс. человек.
"Также компании будут участвовать в строительстве, снабжении стройматериалами. Бизнес также может участвовать в будущем в управлении комплексами", - сказал С.Нуриев.
Он отметил, что строительство социального жилья нацелено, в том числе, на повышение конкуренции на рынке строительства. "Мы, согласно международному опыту, намерены сохранить долю социального жилья на уровне ниже 10% от общего рынка жилья по страны", - добавил С.Нуриев.
А.Ахундов
Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана
Молодежь в Азербайджане будет привлекаться к восстановлению села Джоджуг Марджанлы
Ереван скрывает число последних потерь в боестолкновениях в Карабахе, их основную часть составляют наемники – Минобороны Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 5 человек - МВД
Hershey сократит 15% рабочих мест по всему миру
Электронная система "Льготное жилье" готова, она будет запущена с мая – глава Госагентства по жилстрою
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Магазины одного из штатов Индии объявили бойкот Coca-Cola и Pepsi
Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу
Финляндия стала 12-й страной Европы, где узаконены однополые браки
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»