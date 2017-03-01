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Бизнес и законодательство 01.03.2017 12:07

Госагентство по жилстрою рассчитывает на участие частного сектора в строительстве социального жилья

ООО «MIDA» при Госагентстве по жилищному строительству Азербайджана заинтересовано в привлечении частного капитала в процесс строительства социального жилья, сказал глава агентства Самир Нуриев в среду на бизнес-форуме в рамках заседания Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.

"Мы проводим переговоры с разными компаниями, международными организациями, обсуждаем механизм сотрудничества. Необходимо выбрать модель, которая будет выгодна и государству, и бизнесу", - сказал С.Нуриев.

По его словам, агентство намерено со временем сократить зависимость от госбюджета при финансировании проектов по строительству социального жилья.

С.Нуриев пригласил к сотрудничеству бизнес, заинтересованный в будущем оказывать услуги жильцам строящихся комплексов. По его словам, в одном комплексе будут проживать в среднем 7-10 тыс. человек.

"Также компании будут участвовать в строительстве, снабжении стройматериалами. Бизнес также может участвовать в будущем в управлении комплексами", - сказал С.Нуриев.

Он отметил, что строительство социального жилья нацелено, в том числе, на повышение конкуренции на рынке строительства. "Мы, согласно международному опыту, намерены сохранить долю социального жилья на уровне ниже 10% от общего рынка жилья по страны", - добавил С.Нуриев.

А.Ахундов

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Тэги: СОЦЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]