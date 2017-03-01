Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных прошел без эксцессов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского министерства обороны.
«Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 1 марта на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в направлении села Чеменли Агдамского района Азербайджана, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов», - подчеркивается в сообщении.
Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, провели помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле и Питер Шведберг.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевые помощники Геннади Петрика и Христо Христов.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Р.Бабаев
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