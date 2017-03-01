Китай ограничил выпуск стали и алюминия в зимний период в 28 городах КНР, металлы дорожают

Китайские власти ввели ограничения на выпуск стали и алюминия в зимний период в 28 городах на севере КНР в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Введенные меры включают сокращение вдвое производства стали в четырех крупных городах страны - Таншане, Шицзячжуане и Ханьдане в провинции Хэбэй, а также в Аньяне в провинции Хэнань, отмечают источники.
По их словам, план, принятый китайскими властями в прошлом месяце, также предусматривает приостановку в зимний период более 30% действующих мощностей по выплавке алюминия в 28 городах страны и порядка 30% мощностей по добыче глинозёма.
Зимним сезоном традиционно считается период с ноября по март.
"На долю указанных городов в провинции Хэбэй приходится 70-80% всех стателитейных мощностей в провинции, - отмечает аналитик Mysteel Research Юй Чэнь. - Сокращение производства на 50% может привести к краткосрочной нехватке стали".
"Ограничения могут нести в себе повышательные риски для алюминия, глинозема и стали в Китае", - говорится в обзоре Citigroup Inc.
По оценкам Citigroup, сокращение производства в соответствии с заявленными ограничениями в течение четырех месяцев приведет к падению объема выплавки алюминия в Китае на 5%, добычи глинозёма на 9% и производства стали на 3%.
Китай является крупнейшим мировым производителем и потребителем стали и алюминия.
В руководстве американской Alcoa Corp. полагают, что ограничение выпуска металлов в КНР может изменить "правила игры" на сырьевых рынках.
Цена стали на торгах в Шанхае в среду выросла на 2,1% - до 3542 юаня за тонну ($515), алюминий подорожал на 3% - до 14,180 тыс. юаней за тонну.
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