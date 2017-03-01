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Карабахский конфликт 01.03.2017 12:32

В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало марта 2017 года накоплено более $46 млн

Более $46,1 млн. (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 марта 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«На 1 марта 2017 года в фонде сосредоточены средства на сумму 80 млн 385 тыс. 12,74 манатов (около $45,9 млн по текущему курсу), $212 тыс. 673,88, 6235,69 евро и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

А.Азизов

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Тэги: ВС, ФОНД, ПОМОЩИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]