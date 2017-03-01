Ереван скрывает число последних потерь в боестолкновениях в Карабахе, их основную часть составляют наемники – Минобороны Азербайджана

Азербайджанская армия уничтожила совершающую маневры бронетехнику ВС Армении, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«ВС Армении предприняли во вторник попытку выведения на передовую линию своей бронетехники с целью укрепления своих позиций. Вооруженные силы Азербайджана 28 февраля обнаружили и уничтожили совершавшую маневры вражескую бронетехнику», - отметили в оборонном ведомстве, комментируя публикации в армянских СМИ о применении азербайджанской стороной противотанковой ракеты типа SPIKE на Ходжавендском направлении карабахского фронта против ВС Армении.

В Минобороны подчеркнули, что Азербайджан имеет право использовать любое современное вооружение для предотвращения враждебных действий противника.

«В связи с тем, что большинство потерь противника в последние дни составляют наемники армянского происхождения, противоположная сторона целенаправленно скрывает количество потерь», - сообщили в министерстве.

Р.Бабаев