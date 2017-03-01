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Регион 01.03.2017 13:13

Более 90 помилованных в Грузии осужденных выйдут на свободу

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании 157 осужденных, сообщил на брифинге в среду глава действующей при главе государства комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его словам, 93 помилованных заключенных будут освобождены до конца дня, среди них шесть женщин и один несовершеннолетний.

Остальным 64 осужденным, согласно указу о помиловании, будут сокращены сроки отбывания наказания.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]