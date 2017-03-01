Более 90 помилованных в Грузии осужденных выйдут на свободу

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании 157 осужденных, сообщил на брифинге в среду глава действующей при главе государства комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его словам, 93 помилованных заключенных будут освобождены до конца дня, среди них шесть женщин и один несовершеннолетний.

Остальным 64 осужденным, согласно указу о помиловании, будут сокращены сроки отбывания наказания.