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СНГ 01.03.2017 13:35

В Кремле от администрации Трампа ждут действий, которые прояснят перспективы двусторонних отношений - Песков

В Кремле настроены терпеливо ждать, когда за заявлениями нового президента США последуют действия, позволяющие Москве ориентироваться в перспективах российско-американских отношений.

"Мы слышали разные заявления президента Трампа. В данном случае мы исполнены терпения, ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив российско-американских отношений", - сказал Д.Песков, комментируя выступление Д.Трампа в Конгрессе, в ходе которого он заявил, что США намерены искать новых друзей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]