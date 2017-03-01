В Кремле от администрации Трампа ждут действий, которые прояснят перспективы двусторонних отношений - Песков

В Кремле настроены терпеливо ждать, когда за заявлениями нового президента США последуют действия, позволяющие Москве ориентироваться в перспективах российско-американских отношений.

"Мы слышали разные заявления президента Трампа. В данном случае мы исполнены терпения, ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться в плане перспектив российско-американских отношений", - сказал Д.Песков, комментируя выступление Д.Трампа в Конгрессе, в ходе которого он заявил, что США намерены искать новых друзей.