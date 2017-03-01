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Социум 01.03.2017 12:54

Электронная система "Льготное жилье" готова, она будет запущена с мая – глава Госагентства по жилстрою

Госагентство по жилищному строительству разработало электронную систему "Льготное жилье", посредством которой будет осуществлять продажу социального жилья, сказал глава агентства Самир Нуриев в среду на бизнес-форуме Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.

"Система готова, сейчас готовится ее положение. Посредством этой системы будут зарегистрированы лица, которые имеют право на приобретение социального жилья. Это главным образом, молодые семьи", - сказал С.Нуриев.

По его словам, лица, зарегистрированные в системе, при объявлении о продаже смогут выбрать квартиру и приобрести ее. "Продажа будет осуществляться по принципу: покупает тот, кто выбрал первым", - сказал С.Нуриев.

Он отметил, что агентство договорилось со службой Asan Xidmet, которая будет оказывать поддержку лицам, желающим зарегистрироваться в системе "Льготное жилье".

С.Нуриев добавил, что система "Льготное жилье" будет запущена с 1 мая 2017 года.

А.Ахундов

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Тэги: ЖИЛЬЕ, ЛЬГОТНОЕ, ОБРАЩЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]