Госагентство по жилищному строительству разработало электронную систему "Льготное жилье", посредством которой будет осуществлять продажу социального жилья, сказал глава агентства Самир Нуриев в среду на бизнес-форуме Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.
"Система готова, сейчас готовится ее положение. Посредством этой системы будут зарегистрированы лица, которые имеют право на приобретение социального жилья. Это главным образом, молодые семьи", - сказал С.Нуриев.
По его словам, лица, зарегистрированные в системе, при объявлении о продаже смогут выбрать квартиру и приобрести ее. "Продажа будет осуществляться по принципу: покупает тот, кто выбрал первым", - сказал С.Нуриев.
Он отметил, что агентство договорилось со службой Asan Xidmet, которая будет оказывать поддержку лицам, желающим зарегистрироваться в системе "Льготное жилье".
С.Нуриев добавил, что система "Льготное жилье" будет запущена с 1 мая 2017 года.
А.Ахундов
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