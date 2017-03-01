Hershey сократит 15% рабочих мест по всему миру

Американская компания Hershey Co., крупнейший в США производитель шоколадных изделий, планирует глобальное сокращение рабочих мест в рамках мер, направленных на увеличение рентабельности ее операций в течение следующих двух лет.
В сообщении Hershey отмечается, что компания рассчитывает повысить показатель маржи скорректированной операционной прибыли до 23% к концу 2019 года с 20% на конец 2016 года.
Сокращение 15% сотрудников, или около 2,7 тыс. рабочих мест, поможет компании достичь этой цели, говорится в пресс-релизе.
Сокращения в основном придутся на долю сотрудников с почасовой оплатой труда в США, отмечают в Hershey.
По данным на конец 2016 года в офисах компании по всему миру числилось 16,3 тыс. сотрудников, работающих полный рабочий день, и 1,68 тыс. сотрудников с неполной занятостью.
Некоторые эксперты полагают, что Hershey сократит много рабочих мест в Китае, где затраты компании на трудовые ресурсы существенно выросли с момента покупки ею местного производителя шоколада в 2014 году, пишет MarketWatch.
Hershey, как и другие производители продуктов питания, в последние годы столкнулась с такими проблемами, как изменение потребительских предпочтений в США и ослабление темпов роста бизнеса на развивающихся рынках, включая Китай.
В конце прошлого года Hershey объявила об отставке ее президента и главного исполнительного директора Джона Билбри. С 1 марта компанию возглавила Мишель Бак, занимавшая ранее в Hershey посты вице-президента и операционного директора.
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