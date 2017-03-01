Все послы Австралии за рубежом вернутся на родину, чтобы на общей встрече обсудить внешнеполитический курс страны

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила в среду, что МИД страны намерен вызвать всех послов в Австралию на общее собрание, сообщили в среду местные СМИ.

"Во времена значительной глобальной нестабильности для Австралии важно использовать опыт и умы наших высших дипломатов", - заявила Д.Бишоп.

Главной целью встречи дипломатов станет обсуждение нового курса внешней политики Австралии, а также развитие отношений с США и Китаем, которые являются самыми крупными торговыми партнерами страны.

Встреча австралийских послов должна пройти в конце марта. Это будет первое такое собрание всех 113 дипломатических миссий Австралии за рубежом.