Финляндия стала 12-й страной Европы, где узаконены однополые браки

В Финляндии в среду вступил в закон "О равноправном браке". В новом законе брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины, как было ранее, отмечает в связи с этим портал телерадиовещания Yle.

Парламент Финляндии принял закон в октябре 2014 года, за него проголосовали 105 депутатов из 200, против были 95 депутатов.

Президент Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) подписал его в феврале 2015 года.

На 1 марта о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.

Финляндия стала 12-м государством в Европе, в котором однополым парам предоставлено право законодательного брака.

В то же время финская Евангелическо-лютеранская церковь выступила против венчания однополых пар. Отдельные священники, однако, готовы венчать и такие пары.