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Дальнее зарубежье 01.03.2017 14:03

Финляндия стала 12-й страной Европы, где узаконены однополые браки

В Финляндии в среду вступил в закон "О равноправном браке". В новом законе брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины, как было ранее, отмечает в связи с этим портал телерадиовещания Yle.

Парламент Финляндии принял закон в октябре 2014 года, за него проголосовали 105 депутатов из 200, против были 95 депутатов.

Президент Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) подписал его в феврале 2015 года.

На 1 марта о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.

Финляндия стала 12-м государством в Европе, в котором однополым парам предоставлено право законодательного брака.

В то же время финская Евангелическо-лютеранская церковь выступила против венчания однополых пар. Отдельные священники, однако, готовы венчать и такие пары.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ГЕИ, БРАКИ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]