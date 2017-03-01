В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 5 человек - МВД

Пять человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 105 преступлений, 40 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 104 человека.
Зафиксировано 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана
Молодежь в Азербайджане будет привлекаться к восстановлению села Джоджуг Марджанлы
Ереван скрывает число последних потерь в боестолкновениях в Карабахе, их основную часть составляют наемники – Минобороны Азербайджана
Госнефтефонд Азербайджана в феврале на валютных аукционах продал более $258 млн, в январе-феврале – более $543 млн
Госагентство по жилстрою рассчитывает на участие частного сектора в строительстве социального жилья
ГТК Азербайджана с 1 марта 2017г усиливает контроль над временным ввозом и вывозом физлицами товаров и автотранспортных средств
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Магазины одного из штатов Индии объявили бойкот Coca-Cola и Pepsi
Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу
Финляндия стала 12-й страной Европы, где узаконены однополые браки
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»