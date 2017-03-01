Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club

Ключевые вопросы строительства льготного жилья обсуждались сегодня (1 марта) в Баку на бизнес-форуме, организованном Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club, с участием Самира Нуриева – директора Государственного Агентства Жилищного Строительства при Президенте Азербайджанской Республики.

Выступая на бизнес-форуме, Самир Нуриев представил информацию о деятельности Агентства и реализуемых им проектах. На встрече также были обозначены возможные направления сотрудничества с частным сектором, а также обсуждены вопросы, интересующие компании-члены Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.

Поблагодарив руководство клуба за предоставленную площадку для эффективного диалога между государством и предпринимателями, директор Агентства особо подчеркнул значимость участия частного сектора в реализации социально ориентированной политики правительства Республики. Наряду с этим, Самир Нуриев проинформировал участников бизнес-форума и о приоритетах развития рынка доступного жилья в Азербайджане, определённых соответствующей Стратегической Дорожной Картой. Ссылаясь на этот стратегический документ, утвержденный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, Самир Нуриев также рассказал о возможных механизмах реализации проектов строительства льготного жилья и моделях государственного-частного партнерства.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club (Caspian Business Club) был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club (Caspian Business Club) является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

По его словам, с момента создания Caspian European Club (Caspian Business Club) способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В ходе бизнес-форума Самиру Нуриеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.

Caspian Energy, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club и CEO являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

В данном бизнес-форуме приняло участие более 100 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, ЕС, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.