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Дальнее зарубежье 01.03.2017 14:17

Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу

Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона помещена под стражу, сообщает в среду в Твиттере французское издание "Мадиапар" со ссылкой на источник в партии Ф.Фийона "Республиканцы".

В настоящее время у нее в доме проходит обыск.

Никакой другой информации о происходящем пока нет, однопартийцы Ф.Фийона от комментариев воздерживаются.

Ожидается, что Ф.Фийон выступит с заявлением в 12:00 по парижскому времени (14:00 мск).

В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении Пенелопы Фийон после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Сотрудники прокуратуры также приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФИЙОН, СУПРУГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]