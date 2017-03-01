В Кабуле совершена серия терактов, есть жертвы и пострадавшие

Несколько десятков человек пострадали в результате серии взрывов и стрельбы в столице Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Вахид Мачру.

По его данным, после теракта в шестом полицейском округе в больницы Кабула было доставлено 35 раненых, один человек погиб в результате взрыва в другом районе.

По сообщению телеканала Tolo News, несколько вооруженных боевиков находятся в здании шестого полицейского округа, слышна стрельба. Здание блокировано силовыми структурами, в ближайшее время будет принято решение о штурме здания.

Перестрелка началась после того, как около 12:30 по местному времени (11:00 мск) в этом районе прогремело два мощных взрыва.

Местные СМИ сообщают также в мощном взрыве в зоне ответственности двенадцатого полицейского округа в районе рынка "Арзон Киммат".