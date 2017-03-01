Лидер игиловцев признал поражение сил группировки в Ираке - ТВ

Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был вынужден объявить о поражении своих сторонников в Ираке, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на местные источники.

По данным источников, в иракской провинции Найнава проповедники ИГ распространили среди боевиков "прощальную речь" А.аль-Багдади. Тот, в частности, объявил о прекращении деятельности органа, осуществляющего координацию боевиков в этом регионе. А.аль-Багдади призвал террористов отступить или прятаться.

Он также призвал боевиков неарабского происхождения либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.

Источники отмечают, что многие из командиров ИГ в настоящее время перебираются в Сирию в районы, находящиеся под контролем игиловцев.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.