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Внутренняя политика 01.03.2017 14:03

Молодежь в Азербайджане будет привлекаться к восстановлению села Джоджуг Марджанлы

Добровольные молодежные группы будут осуществлять восстановительные работы в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана, заявил председатель Молодежного объединения правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА) Сеймур Оруджев.

«На днях активисты молодежного объединения Насиминской районной организации ПЕА выступили с инициативой участия добровольных молодежных строительных отрядов в восстановительных работах в селе Джоджуг Марджанлы», - сказал С.Оруджев в среду на пресс-конференции.

По его словам, к этой инициативе подключились уже более 1 тыс. молодых активистов ПЕА, в связи с проведением работ направлены обращения в соответствующие структуры.

«Первый наш отряд направится в Джоджуг Марджанлы уже в марте. Впоследствии молодежь подключится также к работам по озеленению территории», - отметил С.Оруджев.

Глава молодежного объединения партии подчеркнул, что молодежь готова активно участвовать в восстановительных работах на всех освобождаемых от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, СЕЛО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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