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Карабахский конфликт 01.03.2017 14:07

Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Пакистану за отсутствие дипломатических отношений с Арменией, оккупировавшей 20% азербайджанских территорий.

И.Алиев, выступая на 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества в Исламабаде, отметил, что Пакистан является одной из более 10 стран мира, признавших Ходжалинский геноцид (совершенный ВС Армении в феврале 1992г против мирного азербайджанского населения), сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент отметил, что Азербайджан придает особое значение солидарности между мусульманскими странами.

Отмечая наличие хороших связей со всеми странами-участницами ОЭС, И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан усиливает экономические отношения со всеми своими партнерами как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

По его словам, Азербайджан в качестве председателя ОЭС в 2012-2016гг прилагал усилия для усиления авторитета организации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПАКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]