Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Пакистану за отсутствие дипломатических отношений с Арменией, оккупировавшей 20% азербайджанских территорий.

И.Алиев, выступая на 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества в Исламабаде, отметил, что Пакистан является одной из более 10 стран мира, признавших Ходжалинский геноцид (совершенный ВС Армении в феврале 1992г против мирного азербайджанского населения), сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент отметил, что Азербайджан придает особое значение солидарности между мусульманскими странами.

Отмечая наличие хороших связей со всеми странами-участницами ОЭС, И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан усиливает экономические отношения со всеми своими партнерами как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

По его словам, Азербайджан в качестве председателя ОЭС в 2012-2016гг прилагал усилия для усиления авторитета организации.

Р.Бабаев