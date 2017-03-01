Алиев поблагодарил Пакистан за отсутствие дипотношений с Арменией, оккупировавшей территории Азербайджана

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Пакистану за отсутствие дипломатических отношений с Арменией, оккупировавшей 20% азербайджанских территорий.
И.Алиев, выступая на 13-ом Саммите Организации экономического сотрудничества в Исламабаде, отметил, что Пакистан является одной из более 10 стран мира, признавших Ходжалинский геноцид (совершенный ВС Армении в феврале 1992г против мирного азербайджанского населения), сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Президент отметил, что Азербайджан придает особое значение солидарности между мусульманскими странами.
Отмечая наличие хороших связей со всеми странами-участницами ОЭС, И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан усиливает экономические отношения со всеми своими партнерами как на двустороннем, так и многостороннем уровне.
По его словам, Азербайджан в качестве председателя ОЭС в 2012-2016гг прилагал усилия для усиления авторитета организации.
Р.Бабаев
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