Госнефтефонд Азербайджана в феврале на валютных аукционах продал более $258 млн, в январе-феврале – более $543 млн

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $258,4 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение февраля текущего года продал инвалюты на сумму $258,4 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в январе 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $285 млн. Таким образом, в феврале 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с январем 2017 года сократился на 9,3%.

В целом, в январе-феврале ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $543,4 млн.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

А.Азизов