Проект изменений в Конституцию будет передан в парламент в ближайшее время - Назарбаев

Проект поправок в Конституцию по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти будет передан в парламент Казахстана в ближайшее время, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В ближайшее время проект изменений в Конституцию будет передан в парламент для обсуждения", - сказал Н. Назарбаев на заседании рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти в среду в Астане.

Слова главы государства приведены в сообщении, опубликованном на сайте президента.

"Предложенные изменения в государственное устройство направлены на дальнейшее укрепление демократизации нашего общества, основ народовластия, усиление роли парламента, повышение самостоятельности и ответственности правительства при президентской форме правления. В этом вся суть реформ. Кроме того, будет модернизирована конституционная основа деятельности правоохранительной и судебной системы, будет усовершенствована система конституционного надзора. Укрепляются гарантии неизменности нашего конституционного строя", - отметил Н. Назарбаев.