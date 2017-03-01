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СНГ 01.03.2017 15:47

Проект изменений в Конституцию будет передан в парламент в ближайшее время - Назарбаев

Проект поправок в Конституцию по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти будет передан в парламент Казахстана в ближайшее время, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В ближайшее время проект изменений в Конституцию будет передан в парламент для обсуждения", - сказал Н. Назарбаев на заседании рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти в среду в Астане.

Слова главы государства приведены в сообщении, опубликованном на сайте президента.

"Предложенные изменения в государственное устройство направлены на дальнейшее укрепление демократизации нашего общества, основ народовластия, усиление роли парламента, повышение самостоятельности и ответственности правительства при президентской форме правления. В этом вся суть реформ. Кроме того, будет модернизирована конституционная основа деятельности правоохранительной и судебной системы, будет усовершенствована система конституционного надзора. Укрепляются гарантии неизменности нашего конституционного строя", - отметил Н. Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПОПРАВКИ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]