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Дальнее зарубежье 01.03.2017 16:03

Иракские войска взяли под контроль район на западе Мосула

Иракская армия заняла в среду район Вади-аль-Хаджар в западной части второго по величине города страны Мосула, сообщают местные СМИ.

Таким образом, вооруженные силы Ирака добились очередного успеха в операции по очистке Мосула от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Иракские войска при поддержке курдских ополченцев взяли под контроль восточную часть Мосула на левом берегу реки Тигр в январе, спустя сто дней после начала наступления на город в октябре прошлого года, отмечает курдское информационное агентство "Рудау".

Более недели назад правительственная армия начала операцию по освобождению от ИГИЛ правобережной части города. К настоящему времени правительственные войска контролируют три района западного Мосула, являющего главным оплотом ИГИЛ в Ираке.

Военное командование Ирака также объявило, что установило полный контроль над стратегически важным шоссе "врата Сирии", которое связывает Мосул с расположенным от него в 60 км городом Талль-Афар и далее с сирийской границей.

По данным ООН, с начала операции иракских войск в западной части Мосула из нее бежали порядка восьми тысяч человек. В связи этим гуманитарные агентства ООН приступили к расширению лагерей для перемещенных лиц.

Командование иракской армии и поддерживающей операцию международной антитеррористической коалиции прогнозирует, что операция по очистке от ИГИЛ западной части Мосула займет около шести месяцев.

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Тэги: ИРАК, ВОЙСКА, МОСУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]