Иракские войска взяли под контроль район на западе Мосула

Иракская армия заняла в среду район Вади-аль-Хаджар в западной части второго по величине города страны Мосула, сообщают местные СМИ.

Таким образом, вооруженные силы Ирака добились очередного успеха в операции по очистке Мосула от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Иракские войска при поддержке курдских ополченцев взяли под контроль восточную часть Мосула на левом берегу реки Тигр в январе, спустя сто дней после начала наступления на город в октябре прошлого года, отмечает курдское информационное агентство "Рудау".

Более недели назад правительственная армия начала операцию по освобождению от ИГИЛ правобережной части города. К настоящему времени правительственные войска контролируют три района западного Мосула, являющего главным оплотом ИГИЛ в Ираке.

Военное командование Ирака также объявило, что установило полный контроль над стратегически важным шоссе "врата Сирии", которое связывает Мосул с расположенным от него в 60 км городом Талль-Афар и далее с сирийской границей.

По данным ООН, с начала операции иракских войск в западной части Мосула из нее бежали порядка восьми тысяч человек. В связи этим гуманитарные агентства ООН приступили к расширению лагерей для перемещенных лиц.

Командование иракской армии и поддерживающей операцию международной антитеррористической коалиции прогнозирует, что операция по очистке от ИГИЛ западной части Мосула займет около шести месяцев.