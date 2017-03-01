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Дальнее зарубежье 01.03.2017 16:17

Кандидат в президенты Франции Фийон и его супруга Пенелопа получили повестки в суд

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и его жена Пенелопа получили повестки в суд в рамках дела о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве, сообщает в среду газета "Фигаро".

По ее данным, супругам предписано явиться в суд 15 и 18 марта.

В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении Пенелопы Фийон после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Сотрудники прокуратуры также приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФИЙОН, СУПРУГА, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]