Кандидат в президенты Франции Фийон и его супруга Пенелопа получили повестки в суд

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и его жена Пенелопа получили повестки в суд в рамках дела о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве, сообщает в среду газета "Фигаро".

По ее данным, супругам предписано явиться в суд 15 и 18 марта.

В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении Пенелопы Фийон после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Сотрудники прокуратуры также приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.