В Пхеньяне назвали абсурдными заявления малазийских судмедэкспертов о причинах смерти Ким Чен Нама

Абсурдным назвали власти КНДР заключение малазийских судмедэкспертов о том, что старший сводный брат лидера страны Ким Чен Нам был отравлен в Куала-Лумпуре высокотоксичным веществом VX.
В комментарии, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, говорится, что в заключении об обнаружении нейропаралитического вещества VX на теле скончавшегося "отсутствуют научная точность и логические связи".
Сообщение ЦТАК распространено в среду, когда в Малайзии были предъявлены обвинения в убийстве двум женщинам : вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать после покушения на Ким Чен Нама в аэропорту малазийской столицы 13 февраля.
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