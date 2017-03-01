В Пхеньяне назвали абсурдными заявления малазийских судмедэкспертов о причинах смерти Ким Чен Нама

Абсурдным назвали власти КНДР заключение малазийских судмедэкспертов о том, что старший сводный брат лидера страны Ким Чен Нам был отравлен в Куала-Лумпуре высокотоксичным веществом VX.

В комментарии, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, говорится, что в заключении об обнаружении нейропаралитического вещества VX на теле скончавшегося "отсутствуют научная точность и логические связи".

Сообщение ЦТАК распространено в среду, когда в Малайзии были предъявлены обвинения в убийстве двум женщинам : вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать после покушения на Ким Чен Нама в аэропорту малазийской столицы 13 февраля.