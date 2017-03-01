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Дальнее зарубежье 01.03.2017 16:38

В Пхеньяне назвали абсурдными заявления малазийских судмедэкспертов о причинах смерти Ким Чен Нама

Абсурдным назвали власти КНДР заключение малазийских судмедэкспертов о том, что старший сводный брат лидера страны Ким Чен Нам был отравлен в Куала-Лумпуре высокотоксичным веществом VX.

В комментарии, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, говорится, что в заключении об обнаружении нейропаралитического вещества VX на теле скончавшегося "отсутствуют научная точность и логические связи".

Сообщение ЦТАК распространено в среду, когда в Малайзии были предъявлены обвинения в убийстве двум женщинам : вьетнамке и индонезийке, которых удалось задержать после покушения на Ким Чен Нама в аэропорту малазийской столицы 13 февраля.

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Тэги: КНДР, МАЛАЙЗИЯ, СУДМЕДЭКСПЕРТЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]