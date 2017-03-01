Блогер Лапшин отказался от услуг адвоката, предоставленного Азербайджаном

Находящийся под следствием в Баку блогер Александр Лапшин отказался от услуг адвоката Сафара Гусейнова, представленного ему азербайджанской стороной.
«Я больше не являюсь адвокатом Лапшина. Мы больше не работаем вместе», - сообщил С.Гусейнов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщало ранее, права А.Лапшина будет представлять адвокат Эдуард Чернин, нанятый семьей блогера.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев
S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги Азерэнержи
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-феврале увеличились на 10%
SOCAR в январе-феврале сократила экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 11,5%
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии яслей-детского сада в Баку
В Азербайджане в январе-феврале от несчастных случаев на производстве погибли 10 человек
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 5 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава МИД Германии 2-3 марта проведет в Киеве встречи с руководством страны
Грузия должна продолжить движение в сторону ЕС - премьер
Комиссия ООН опубликует список людей, совершивших в Сирии военные преступления
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»