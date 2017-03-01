Президент Додон сообщил о решении Москвы легализовать пребывание в РФ 250 тыс. молдавских граждан

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что порядка 250 тыс. граждан республики, в настоящее время незаконно находящиеся в России, смогут в ближайшее время легализовать пребывание в РФ.
По его словам, механизм амнистии совершивших административные нарушения молдавских граждан накануне утвержден в Москве. И.Додон подчеркнул, что это стало возможно в результате его февральских договоренностей с российским президентом.
"Как вы знаете, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась отдельная тема по мигрантам. Вчера принято решение по амнистии мигрантов из Молдавии. Сейчас в РФ более 250 тыс. граждан республики, которые нарушили законодательство и находятся под угрозой запрета пребывания в России. Более того, они не могут вернуться на родину, так как потом не смогут вернуться. Благодаря решению российских властей до 20 марта они могут обратиться в любые отделения внутренних дел на территории РФ и легализовать свое пребывание", - сказал И.Додон.
По словам президента, для 17,5 тыс. молдаван, которые находятся на родине и не могут въехать в РФ из-за допущенных ранее нарушений, также сделано исключение. "Списки будут опубликованы в ближайшие два дня. Эти граждане смогут въехать в РФ, чтобы законно зарегистрироваться", - сказал И.Додон.
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