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Дальнее зарубежье 01.03.2017 17:53

Более 25 тыс. человек покинули западную часть Мосула с момента наступления иракской армии - министр

Около 26 тыс. человек бежали из западной части Мосула за последние 10 дней, после того, как иракские военные начали освобождение этих городских районов от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная в РФ), заявил в среду министр по вопросам миграции Ирака Мухаммед аль-Джаф.

"Военные за последние 10 дней приняли из западного Мосула 26 тыс. человек", - цитируют западные СМИ слова министра.

Эти беженцы составляют лишь малую долю от 750 тыс. человек, остающихся в западном Мосуле под контролем ИГИЛ, отмечается в сообщениях.

Осенью 2016 года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков ИГИЛ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]