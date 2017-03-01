Более 25 тыс. человек покинули западную часть Мосула с момента наступления иракской армии - министр

Около 26 тыс. человек бежали из западной части Мосула за последние 10 дней, после того, как иракские военные начали освобождение этих городских районов от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная в РФ), заявил в среду министр по вопросам миграции Ирака Мухаммед аль-Джаф.
"Военные за последние 10 дней приняли из западного Мосула 26 тыс. человек", - цитируют западные СМИ слова министра.
Эти беженцы составляют лишь малую долю от 750 тыс. человек, остающихся в западном Мосуле под контролем ИГИЛ, отмечается в сообщениях.
Осенью 2016 года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков ИГИЛ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.
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