Члены ОЭС намерены объединиться в борьбе с терроризмом - премьер Пакистана

Страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в ходе однодневного саммита в Исламабаде заявили о намерениях совместно бороться терроризмом, заявил в среду премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

"Мы намерены коллективно решать проблемы экстремизма, терроризма и незаконного оборота наркотиков, чтобы осуществить нашу мечту о создании мирного и процветающего региона", - сказал Н.Шариф.

Кроме того, представители 10 стран-членов ОЭС обсудили на саммите расширение сотрудничества в сферах торговли, энергетики и развития инфраструктуры.

Западные СМИ отмечают, что саммит проходил в условиях повышенных мер безопасности ввиду недавних атак смертников, организованных различными террористическими группировками в Пакистане и унесшими жизни более 125 человек.

ОЭС была основана Ираном, Пакистаном и Турцией в 1977 году.

В 1992 году к ОЭС присоединились Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.