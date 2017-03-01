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Дальнее зарубежье 01.03.2017 18:06

Члены ОЭС намерены объединиться в борьбе с терроризмом - премьер Пакистана

Страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в ходе однодневного саммита в Исламабаде заявили о намерениях совместно бороться терроризмом, заявил в среду премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

"Мы намерены коллективно решать проблемы экстремизма, терроризма и незаконного оборота наркотиков, чтобы осуществить нашу мечту о создании мирного и процветающего региона", - сказал Н.Шариф.

Кроме того, представители 10 стран-членов ОЭС обсудили на саммите расширение сотрудничества в сферах торговли, энергетики и развития инфраструктуры.

Западные СМИ отмечают, что саммит проходил в условиях повышенных мер безопасности ввиду недавних атак смертников, организованных различными террористическими группировками в Пакистане и унесшими жизни более 125 человек.

ОЭС была основана Ираном, Пакистаном и Турцией в 1977 году.

В 1992 году к ОЭС присоединились Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

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Тэги: ПАКИСТАН, ОЭС, САММИТ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]