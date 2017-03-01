Члены ОЭС намерены объединиться в борьбе с терроризмом - премьер Пакистана

Страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в ходе однодневного саммита в Исламабаде заявили о намерениях совместно бороться терроризмом, заявил в среду премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.
"Мы намерены коллективно решать проблемы экстремизма, терроризма и незаконного оборота наркотиков, чтобы осуществить нашу мечту о создании мирного и процветающего региона", - сказал Н.Шариф.
Кроме того, представители 10 стран-членов ОЭС обсудили на саммите расширение сотрудничества в сферах торговли, энергетики и развития инфраструктуры.
Западные СМИ отмечают, что саммит проходил в условиях повышенных мер безопасности ввиду недавних атак смертников, организованных различными террористическими группировками в Пакистане и унесшими жизни более 125 человек.
ОЭС была основана Ираном, Пакистаном и Турцией в 1977 году.
В 1992 году к ОЭС присоединились Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
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