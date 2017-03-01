Баку обвинил Ереван в дезинформации относительно не вывода миссии ОБСЕ в ходе мониторинга на передовую

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в распространении дезинформации о ситуации с проведением ОБСЕ мониторинга в зоне карабахского конфликта.

«Международная миссия заявила о том, что мониторинг в села Чеменли Агдамского района Азербайджана на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск 1 марта прошел без эксцессов. Тем не менее, армянские СМИ попытались обвинить азербайджанскую сторону в том, что Баку не обеспечил вывод миссии ОБСЕ на передовую линии фронта», - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

По оценкам Минобороны, такие заявления армянской стороны носят провокационный характер. «Периодически распространяя такого типа провокационные информации, армянская сторона пытается шантажировать международные структуры, бросить тень на их деятельность и нанести ущерб доверию им», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что международная миссия ОБСЕ сама определяет порядок проведения мониторинга, включая все детали, в строгом соответствии с существующим механизмом, и завершение мониторинга подтверждают участвующие в нем полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Р.Бабаев