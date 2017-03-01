Мэрия Неаполя заинтересована в открытии прямого авиасообщения с Баку

Мэрия Неаполя заинтересована в налаживании прямого авиасообщения между Неаполем и Баку, отмечается в сообщении посольства Азербайджана в Италии.
Вопросы развития побратимских отношений между двумя городами обсуждались в ходе встречи азербайджанской делегации с мэром Неаполя Луиджи Де Магистрисом.
«Л.Магистрис отметил, что развитие туристических отношений между Баку и Неаполем имеет большое значение и налаживание прямого авиасообщения между этими двумя городами внесет свой вклад в укрепление этих взаимоотношений», - подчеркивается в информации.
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева в ходе встречи отметила, что есть возможности для развития сотрудничества между Неаполем и Баку, в том числе для расширения связей в экономике, культуре и туризме.
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