Президент Молдавии выступил с социальной инициативой в интересах приднестровского урегулирования

Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал создание платформы социального диалога для примирения между двумя берегами Днестра.

"Я представлю инициативу создания платформы социального диалога для примирения между двумя берегами Днестра, в рамках которой мы будем иметь возможность протянуть друг другу руку помощи и поддержки. Только так мы сможем содействовать вместе решению проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра. Несомненно, наши дети и внуки заслуживают лучшей жизни, лучшего будущего. А будущее в наших руках. Только так целостная Молдавия имеет будущее", - заявил И.Додон в среду в обращении к гражданам по случаю 25-летия со дня начала вооруженного конфликта в Приднестровье.

Он напомнил, что 2 марта 1992 года Молдавия стала полноправным членом ООН, но в тот же день начался конфликт на Днестре. По его словам, "весна и лето 1992 года были омрачены трагическими событиями на Днестре, тогда в результате вооружённых столкновений появились первые жертвы приднестровского конфликта".

"Вооружённая фаза этого противостояния унесла сотни жизней, покалечила тысячи людей, а десятки тысяч жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Образ жизни всего населения Молдовы был радикально изменён в худшую сторону. Атмосфера созидания и доверия в молдавском обществе была разрушена. На смену ей пришёл страх и взаимные обиды. В результате тех событий всё население Молдовы было отброшено в своём развитии назад, а целое поколение выросло в условиях разделённого государства и общества", - считает президент.

По его словам, все эти 25 лет "мы по-прежнему вынуждены искать пути восстановления территориальной, экономической и политической целостности нашей страны".

"Я, как президент Республики Молдова, испытываю особое сожаление в связи с тем, что молодое поколение было вовлечено в этот общественно-политический конфликт не по собственной воле. Это стало глубоким потрясением для всего общества и продолжает оказывать самые негативные последствия на нашу жизнь. Молодёжь всё чаще принимает решение покинуть родную землю. Проще говоря, голосует ногами. Молдавия продолжает терять время и возможности развития", - сказал И.Додон.

Он призвал всех "извлечь уроки из этой трагедии".

"В первую очередь, надо прекратить делить жителей нашей страны по национальным критериям, а также на "коренных" и "пришлых". Мы не должны навязывать друг другу свои ценности, свой взгляд на историю страны и на её будущее. Мы должны принять как аксиому, что у нас может быть разное этническое происхождение, разный родной язык, разные национальные герои и литературные классики, но независимо от этого все мы составляем единый многонациональный народ Молдавии, у нас общая и неделимая Родина, которую все мы в равной степени любим и ценим", - подчеркнул И.Додон.

Представляя инициативу, он отметил, что "настало время открыть новую страницу жизни нашей страны, убедить людей перестать жить прошлым, быть заложниками ложных фобий, а найти в себе силы забыть прошлые обиды и содействовать развитию страны".

"Наши политики обязаны отвечать за свои действия и защищать своих граждан. Нельзя забывать, что политическая ответственность каждого из них отражается на судьбах людей, которые иногда платят своей жизнью за ошибки политических лидеров. Разумеется, мы должны отдать дань памяти нашим героям, защитникам Родины. В то же время мы обязаны защитить и будем защищать права и освободителей Молдовы, будем продолжать укреплять многонациональное государство, которое мы унаследовали от предков, чтобы передать ее потомкам",- сказал президент.

Он выразил убежденность, что дети и потомки "продолжат многовековую историю, имея в основе традиции и ценности, которые мы все разделяем: любить и защищать свой дом, семью, родную землю, помогать родным и близким, содействовать процветанию страны".