Батальон НАТО прибудет в Эстонию в течение шести недель - министр обороны

Боевая батальонная группа НАТО прибудет в Эстонию в течение ближайших шести недель, заявил министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) после посещения в понедельник штабного элемента НАТО в Эстонии и встречи с командиром прибывающего контингента, британским полковником Джайлсом Харрисом (Giles Harris).
"Размещение международных боевых групп является частью более широких усилий НАТО по укреплению сил сдерживания и обороны и мощно свидетельствует о силе альянса", - заявил М.Цахкна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
Возглавит международный батальон Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании, всего около 1 200 военнослужащих.
Соединенное королевство представит бронечасть численностью 800 человек, на вооружении которой будут боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические беспилотники. Вкладом Франции станет часть численностью в 300 человек, на вооружении которой будут танки Leclerc и бронетранспортеры.
Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой. Он примет участие в учениях Kevadtorm 2017 (Весенний шторм 2017) в мае месяце.
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