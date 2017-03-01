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Дальнее зарубежье 01.03.2017 18:44

Батальон НАТО прибудет в Эстонию в течение шести недель - министр обороны

Боевая батальонная группа НАТО прибудет в Эстонию в течение ближайших шести недель, заявил министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) после посещения в понедельник штабного элемента НАТО в Эстонии и встречи с командиром прибывающего контингента, британским полковником Джайлсом Харрисом (Giles Harris).

"Размещение международных боевых групп является частью более широких усилий НАТО по укреплению сил сдерживания и обороны и мощно свидетельствует о силе альянса", - заявил М.Цахкна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Возглавит международный батальон Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании, всего около 1 200 военнослужащих.

Соединенное королевство представит бронечасть численностью 800 человек, на вооружении которой будут боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические беспилотники. Вкладом Франции станет часть численностью в 300 человек, на вооружении которой будут танки Leclerc и бронетранспортеры.

Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой. Он примет участие в учениях Kevadtorm 2017 (Весенний шторм 2017) в мае месяце.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, БАТАЛЬОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]