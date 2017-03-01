Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) открыла представительство в Хорватии, охватывающее весь балканский регион, отмечается в сообщении ASK.

«Представителем ASK в регионе назначен известный предприниматель Юсиф Эюбов, работающий в Хорватии», - говорится в сообщении.

Представительство будет заниматься развитием сотрудничества между бизнес-сообществами Азербайджана и балканских стран, поощрением новых возможностей, торговли и инвестиций и т.д.

Таким образом, число зарубежных представительств ASK достигло 16.

Членами ASK в настоящее время являются более 6 тыс. субъектов предпринимательства.

А.Ахундов