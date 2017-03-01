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Бизнес и законодательство 01.03.2017 17:10

ASK открыла представительство в Хорватии

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) открыла представительство в Хорватии, охватывающее весь балканский регион, отмечается в сообщении ASK.

«Представителем ASK в регионе назначен известный предприниматель Юсиф Эюбов, работающий в Хорватии», - говорится в сообщении.

Представительство будет заниматься развитием сотрудничества между бизнес-сообществами Азербайджана и балканских стран, поощрением новых возможностей, торговли и инвестиций и т.д.

Таким образом, число зарубежных представительств ASK достигло 16.

Членами ASK в настоящее время являются более 6 тыс. субъектов предпринимательства.

А.Ахундов

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Тэги: ASKХОРВАТИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]