Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Грузией подписано в Брюсселе

В Брюсселе в среду состоялась церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между странами Евросоюза и Грузией.
Состоявшуюся в Европарламенте церемонию подписания документа транслировали в прямом эфире грузинские телеканалы.
На церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем Мальты - страны-председателя Совета ЕС.
Как сообщалось, соглашение вступит в силу через 20 дней после того, как будет опубликовано в официальном журнале ЕС.
На прошлой неделе в ходе визита в Тбилиси представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что граждане Грузии смогут воспользоваться краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны уже с конца марта.
Согласно этим правилам, поездки разрешены на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.
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