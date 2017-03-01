Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Грузией подписано в Брюсселе

В Брюсселе в среду состоялась церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между странами Евросоюза и Грузией.

Состоявшуюся в Европарламенте церемонию подписания документа транслировали в прямом эфире грузинские телеканалы.

На церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем Мальты - страны-председателя Совета ЕС.

Как сообщалось, соглашение вступит в силу через 20 дней после того, как будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

На прошлой неделе в ходе визита в Тбилиси представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что граждане Грузии смогут воспользоваться краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны уже с конца марта.

Согласно этим правилам, поездки разрешены на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.