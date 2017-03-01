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Регион 01.03.2017 17:14

Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Грузией подписано в Брюсселе

В Брюсселе в среду состоялась церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между странами Евросоюза и Грузией.

Состоявшуюся в Европарламенте церемонию подписания документа транслировали в прямом эфире грузинские телеканалы.

На церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем Мальты - страны-председателя Совета ЕС.

Как сообщалось, соглашение вступит в силу через 20 дней после того, как будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

На прошлой неделе в ходе визита в Тбилиси представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил, что граждане Грузии смогут воспользоваться краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны уже с конца марта.

Согласно этим правилам, поездки разрешены на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВИЗЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]