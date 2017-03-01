SOCAR увеличила в январе-феврале отгрузку нефти из порта Новороссийск в 619 раз

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-феврале 2017 года отгрузила с порта Новороссийск 159,777 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку–Новороссийск, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Как сообщалось, в январе-феврале прошлого года компания отгрузила из Новороссийска 258 тонн нефти. Таким образом, в январе-феврале 2017 года объем отгрузки увеличился в 619,3 раза.
В феврале 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 79,841 тыс. тонн нефти.
Договор между АК «Транснефть» и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.
В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
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