SOCAR в январе-феврале увеличила экспорт нефти из порта Супса на 24%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-феврале 2017 года из порта Супса экспортировала 525,382 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.
Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 423,264 тыс. тонн нефти. Таким образом, за январь-февраль 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса увеличилась на 24,1%.
В феврале компания отгрузила из порта Супса 349,272 тыс. тонн нефти.
В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.
Нефтепровод Баку–Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр – 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Н.Аббасова
Баку обвинил Ереван в дезинформации относительно не вывода миссии ОБСЕ в ходе мониторинга на передовую
Блогер Лапшин отказался от услуг адвоката, предоставленного Азербайджаном
Глава ИВ Агдамского района пожаловался ОБСЕ на постоянные обстрелы со стороны ВС Армении
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии яслей-детского сада в Баку
В Азербайджане в январе-феврале от несчастных случаев на производстве погибли 10 человек
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 5 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава МИД Германии 2-3 марта проведет в Киеве встречи с руководством страны
Грузия должна продолжить движение в сторону ЕС - премьер
Комиссия ООН опубликует список людей, совершивших в Сирии военные преступления
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»