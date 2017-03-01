SOCAR в январе-феврале увеличила экспорт нефти из порта Супса на 24%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-феврале 2017 года из порта Супса экспортировала 525,382 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 423,264 тыс. тонн нефти. Таким образом, за январь-февраль 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса увеличилась на 24,1%.

В феврале компания отгрузила из порта Супса 349,272 тыс. тонн нефти.

В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.

Нефтепровод Баку–Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр – 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Н.Аббасова