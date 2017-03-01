Косачев предложил европарламентариям посетить Сирию, чтобы составить собственное мнение о происходящем в стране

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пригласил депутатов Европарламента посетить Сирию вместе с российскими сенаторами.

"Я хотел бы сейчас по каналам телевизионной связи передать совершенно официальное приглашение и сегодняшним участникам нашего телемоста в Брюсселе, и любым их коллегам-европарламентариям, которые будут готовы принять в этом участие, совместно посетить Сирию", - сказал К.Косачев в ходе телемоста с Брюсселем по вопросу сирийского урегулирования.

В Дамаске, по его словам, можно будет "встретиться и с представителями официальных властей, и с представителями оппозиции, посетить другие населенные пункты, включая недавно освобожденный Алеппо, поговорить с людьми, которые были там реально спасены в результате этой операции и составить, таким образом, собственное мнение о происходящем".

"Мы готовы к такого рода поездке, мы готовы делать это на регулярной основе", - отметил К.Косачев.