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СНГ 01.03.2017 19:05

Косачев предложил европарламентариям посетить Сирию, чтобы составить собственное мнение о происходящем в стране

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пригласил депутатов Европарламента посетить Сирию вместе с российскими сенаторами.

"Я хотел бы сейчас по каналам телевизионной связи передать совершенно официальное приглашение и сегодняшним участникам нашего телемоста в Брюсселе, и любым их коллегам-европарламентариям, которые будут готовы принять в этом участие, совместно посетить Сирию", - сказал К.Косачев в ходе телемоста с Брюсселем по вопросу сирийского урегулирования.

В Дамаске, по его словам, можно будет "встретиться и с представителями официальных властей, и с представителями оппозиции, посетить другие населенные пункты, включая недавно освобожденный Алеппо, поговорить с людьми, которые были там реально спасены в результате этой операции и составить, таким образом, собственное мнение о происходящем".

"Мы готовы к такого рода поездке, мы готовы делать это на регулярной основе", - отметил К.Косачев.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СИРИЯ, КОСАЧЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]