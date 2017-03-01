Рухани и Эрдоган высказались за углубление сотрудничества между Ираном и Турцией

Президент Ирана Хасан Рухани и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Пакистане двустороннюю встречу, в ходе которой выразили готовность улучшать двусторонние отношения, передает в среду иранское агентство ИРНА.

В частности, среди приоритетных направлений сотрудничества главы двух государств выделили борьбу с терроризмом. Других подробностей их встречи не приводится.

Встреча Х.Роухани и Р.Т.Эрдогана состоялась на полях однодневного саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде.