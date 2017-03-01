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Регион 01.03.2017 19:20

Рухани и Эрдоган высказались за углубление сотрудничества между Ираном и Турцией

Президент Ирана Хасан Рухани и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Пакистане двустороннюю встречу, в ходе которой выразили готовность улучшать двусторонние отношения, передает в среду иранское агентство ИРНА.

В частности, среди приоритетных направлений сотрудничества главы двух государств выделили борьбу с терроризмом. Других подробностей их встречи не приводится.

Встреча Х.Роухани и Р.Т.Эрдогана состоялась на полях однодневного саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]