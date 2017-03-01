Комиссия ООН опубликует список людей, совершивших в Сирии военные преступления

Члены независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии планируют опубликовать список подозреваемых в совершении военных преступлений в этой стране, сообщил в среду глава этой комиссии Паулу Пинейру.

"Мы абсолютно открыты. Конечно же, список преступников будет обнародован", - заявил он журналистам в Женеве.

П.Пинейру также добавил, что комиссия продолжит расследование для дальнейшего выяснения того, кто именно совершал в Сирии военные преступления.