Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7515 EUR   1.8483 RUR   0.0301 GBR   2.166 TRY   0.4792

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.01 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 3 Мар 12° 4 Мар 13°

Дальнее зарубежье 01.03.2017 19:40

Комиссия ООН опубликует список людей, совершивших в Сирии военные преступления

Члены независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии планируют опубликовать список подозреваемых в совершении военных преступлений в этой стране, сообщил в среду глава этой комиссии Паулу Пинейру.

"Мы абсолютно открыты. Конечно же, список преступников будет обнародован", - заявил он журналистам в Женеве.

П.Пинейру также добавил, что комиссия продолжит расследование для дальнейшего выяснения того, кто именно совершал в Сирии военные преступления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СПИСОК


Похожие новости


В ООН назвали полезными встречи де Мистуры с Лавровым, Шойгу и Гатиловым Де Мистуры нет среди делегатов ООН, прибывших в Астану на встречу по Сирии - МИД Казахстана Стаффан де Мистура может покинуть пост спецпредставителя генсека ООН по Сирии - газета Более 20 начальных школ вновь открылись в восточном Алеппо - ООН Совбез ООН призвал стороны сирийского конфликта к переговорам в Женеве без предварительных условий Почти $5 млрд нужно для помощи сирийским беженцам, $3,4 млрд - для удовлетворения гуманитарных нужд в Сирии - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]