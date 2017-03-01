Комиссия ООН опубликует список людей, совершивших в Сирии военные преступления

Члены независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии планируют опубликовать список подозреваемых в совершении военных преступлений в этой стране, сообщил в среду глава этой комиссии Паулу Пинейру.
"Мы абсолютно открыты. Конечно же, список преступников будет обнародован", - заявил он журналистам в Женеве.
П.Пинейру также добавил, что комиссия продолжит расследование для дальнейшего выяснения того, кто именно совершал в Сирии военные преступления.
Баку обвинил Ереван в дезинформации относительно не вывода миссии ОБСЕ в ходе мониторинга на передовую
Блогер Лапшин отказался от услуг адвоката, предоставленного Азербайджаном
Глава ИВ Агдамского района пожаловался ОБСЕ на постоянные обстрелы со стороны ВС Армении
S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги Азерэнержи
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-феврале увеличились на 10%
SOCAR в январе-феврале сократила экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 11,5%
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии яслей-детского сада в Баку
В Азербайджане в январе-феврале от несчастных случаев на производстве погибли 10 человек
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 5 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»